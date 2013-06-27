ВКонтакте не знають, хто саме вилучив їхні сервери в Києві

"Ми не знаємо, представники яких саме правоохоронних органів України вилучили сервери. Як це сталося - поки теж сказати складно. Ми вважаємо це суперечкою третьої сторони", - сказав Лобушкін в коментарі Вестям.

В офісі українського представництва порахували, що у них вчора вилучили серверів вартістю $0,5 млн.

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«Нібито на наших серверах могли зберігатися якісь фіндокументи компанії, що ухиляється від сплати податків. Але там тільки копії відео-та аудіоматеріалів, а документів взагалі не могло бути», - сказав прес-секретар українського «ВКонтакте» Влад Леготкін.

Пізніше Павло Дуров, засновник соцмережі, опублікував документ, на підставі якого проводився обшук.