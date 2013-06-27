Українська міліція вилучила сервери «ВКонтакте»

Про це увечері 26 червня повідомив на своїй сторінці технічний директор «ВКонтакте» Микола Дуров.

Він пояснив, що сервери були вилучені для слідчих дій у рамках розслідування ухилення від податків українською компанією. Міліція вважає, що на обладнанні можуть розміщуватися фінансові документи цієї фірми.

Микола Дуров наголосив, що проти «ВКонтакте» жодних звинувачень не висувалося. Самі сервери, за його словами, призначалися для кешування аудіо- та відеоконтенту, щоб прискорити їх завантаження для українських користувачів. Гендиректор соцмережі Павло Дуров також наголосив, що нічого, крім відео і музики, на вилучених серверах бути не могло, передає Лента.ру.

Технічний директор «ВКонтакте» також припустив, що вилучення серверів може бути наслідком «якоїсь розбірки між якимись українськими телекомунікаційними компаніями». Він не виключив, що міліція вимагатиме від адміністрації соцмережі компенсації за повернення серверів, або, в разі відмови, продасть вилучене обладнання. Кожен вилучений сервер, зазначив Дуров, коштує близько 25 тисяч доларів.