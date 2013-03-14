Спецслужби отримали доступ до прослуховування Skype

Про це розповіли «Ведомостям» кілька учасників ринку інформаційної безпеки.

Зокрема, гендиректор Group-IB Ілля Сачков говорить, що спецслужби «вже пару років» можуть не тільки прослуховувати, а й визначати місцеположення користувача Skype. «Саме тому співробітникам нашої компанії, наприклад, заборонено спілкуватися на робочі теми в Skype», - говорить Сачков.

Після того як Microsoft в травні 2011 р. придбала Skype, вона забезпечила клієнта Skype технологією законного прослуховування, розповідає виконавчий директор Peak Systems Максим Емм. Тепер будь-якого абонента можна переключити на спеціальний режим, за якого ключі шифрування, які раніше генерувалися на телефоні чи комп'ютері абонента, будуть генеруватися на сервері.

Отримавши доступ до сервера, можна прослухати розмову чи прочитати листування. Microsoft надає можливість користуватися цією технологією спецслужбам по всьому світу, зокрема і російським, пояснює експерт.

Цього тижня також стало відомо, що в китайській версії Skype є спеціальний механізм для відстежування дій абонента. Науковець Джеффрі Нокел з Університету Нью-Мексико встановив, що в китайський дистрибутив Skype вбудований кейлоггер - спеціальна програма, яка фіксує дії користувача на клавіатурі. Вона перевіряє тексти на вміст у них небажаних слів і пересилає зібрані логи «куди слід». Нокел склав навіть перелік небажаних слів: Тяньаньмень, Human Rights Watch, «Репортери без кордонів», BBC News та ін.