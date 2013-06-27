Прибуток українських банків знизився на 42%
18:34, 27 червня 2013Суспільство
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Прибуток банків України за підсумками січня-травня 2013 року становив 1,1 млрд грн, що на 42,11% менше від показника за аналогічний період 2012 року (1,9 млрд грн), повідомляється на сайті Національного банку України.
Прибуток банків України у січні-травні знизився до 1,1 млрд грн / Фото : ZN.UA
«На обсяг прибутку банківського сектора вплинуло збільшення витрат за результатами оцінки банками кредитних операцій і відповідного формування резервів по них», - йдеться у повідомленні Нацбанку.
Згідно з повідомленням, у січні-травні 2013 року, порівняно з аналогічним періодом 2012 року, доходи банків зросли на 8,4% – до 64,9 млрд грн, витрати – на 10,1%, до 63,8 млрд грн.
Як повідомляв УНІАН, прибуток банків України у січні-квітні 2013 року становив 4,1 млрд грн, що в 2,3 разу більше від показника за аналогічний період 2012 року (1,8 млрд грн).
За підсумками 2012 року банки одержали прибуток у розмірі 4,899 млрд грн проти 7,7 млрд грн збитку в 2011 році.
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