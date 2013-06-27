Прибуток українських банків знизився на 42%

«На обсяг прибутку банківського сектора вплинуло збільшення витрат за результатами оцінки банками кредитних операцій і відповідного формування резервів по них», - йдеться у повідомленні Нацбанку.

Згідно з повідомленням, у січні-травні 2013 року, порівняно з аналогічним періодом 2012 року, доходи банків зросли на 8,4% – до 64,9 млрд грн, витрати – на 10,1%, до 63,8 млрд грн.

Як повідомляв УНІАН, прибуток банків України у січні-квітні 2013 року становив 4,1 млрд грн, що в 2,3 разу більше від показника за аналогічний період 2012 року (1,8 млрд грн).

За підсумками 2012 року банки одержали прибуток у розмірі 4,899 млрд грн проти 7,7 млрд грн збитку в 2011 році.