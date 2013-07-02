В Україні знизилося споживання бензину та ДП

Про це йдеться у повідомленні Міністерства енергетики і вугільної промисловості.

Згідно з повідомленням, споживання дизельного пального у січні-травні 2013 року порівняно з аналогічним періодом минулого року скоротилося на 5,3% - до 2,059 млн тонн.

Споживання бензину в травні 2013 року порівняно з травнем минулого року зменшилося на 0,8% - до 353,4 тис. тонн, дизельного пального - на 6,7%, до 497,1 тис. тонн.

Як повідомляв УНІАН, за даними Державної служби статистики, Україна у січні-травні 2013 року скоротила виробництво бензину порівняно з аналогічним періодом 2012 року на 50,4% - до 429 тис. тонн.

Виробництво дизельного пального за 5 місяців 2013 року становило 398 тис. тонн, що на 42,4% менше від аналогічного періоду минулого року.

В Україні реалізація світлих нафтопродуктів, скрапленого газу для автомобілів через мережу АЗС, яка налічує 7 723 одиниці, у травні 2013 року в грошовому вираженні збільшилася на 8% – до 6,568 млрд грн проти 6,086 млрд грн у квітні 2013 року.

У травні через мережу АЗС було продано 283,8 тис. тонн бензину, що на 2,5% більше, ніж у травні 2012 року; 163,6 тис. тонн дизельного пального, що на 7,5% більше, ніж у травні минулого року; 35 тис. тонн скрапленого газу (на 15,4% більше); 10,9 тис. тонн стисненого газу (на 17,9% менше).

Наприкінці квітня Міністерство енергетики і вугільної промисловості України домовилося з нафтотрейдерами про зниження ціни на соціальні види пального – бензин марки А-95 і дизельне пальне.

На думку міністра енергетики і вугільної промисловості України Едуарда Ставицького, справедлива ціна на А-95 перебуває в межах 10,5-11 грн за літр.

Довідка УНІАН. Споживання бензину в Україні у 2012 році знизилося порівняно з 2011 роком на 2,6% - до 4,197 млн тонн.