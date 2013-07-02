На трасі Київ - Харків згорів рейсовий автобус

На 357-му кілометрі автодороги Київ - Харків у рейсовому автобусі «БАЗ» сполученням «Полтава-Степове» в результаті короткого замикання електропроводки виникла пожежа.

Як повідомляє прес-служба облуправління ДСНС, водій, коли помітив дим, що йшов з-під панелі приладів, одразу зупинив автобус, відкрив двері пасажирам і зателефонував рятувальникам.

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У ліквідації пожежі брало участь відділення державної пожежно-рятувальної частини № 3 міста Полтави.

Люди не постраждали, автобус згорів майже повністю.