На трасі Київ - Харків згорів рейсовий автобус
10:41, 02 липня 2013Суспільство
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У Полтавській області згорів рейсовий автобус.
Автобус згоів вщент. Фото: портал Чернігів
На 357-му кілометрі автодороги Київ - Харків у рейсовому автобусі «БАЗ» сполученням «Полтава-Степове» в результаті короткого замикання електропроводки виникла пожежа.
Як повідомляє прес-служба облуправління ДСНС, водій, коли помітив дим, що йшов з-під панелі приладів, одразу зупинив автобус, відкрив двері пасажирам і зателефонував рятувальникам.
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У ліквідації пожежі брало участь відділення державної пожежно-рятувальної частини № 3 міста Полтави.
Люди не постраждали, автобус згорів майже повністю.
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