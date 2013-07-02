У виші вже надійшло більше 60 тисяч заяв абітурієнтів (рейтинг)

Станом на 9 годину 2 липня 2013 року у вищих навчальних закладах України зареєстровано 60 тисяч 800 заяв вступників.

Про це УНІАН повідомили у Міністерстві освіти і науки України.

Зокрема в електронному вигляді зареєстровано 30 тисяч 50 заяв, у паперовому – 30 тисяч 750.

До вишів І-ІІ рівнів акредитації подано 13 тисяч 250, ІІІ-ІV рівнів акредитації – 47 тисяч 550.

За кількістю поданих заяв лідирує Київський національний університет імені Тараса Шевченка – 2309 заяв. Далі йде Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» - 1800 заяв, Національний авіаційний університет – 1619, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна – 1408, Львівський національний університет імені Івана Франка – 1307, Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара – 1278, Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова – 1231, Київський національний університет культури і мистецтв – 1176, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана – 1124, Національний університет «Львівська політехніка» – 952 заяви.