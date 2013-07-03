Квартирний рейдер викидав законних мешканців силоміць

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Києва, у ході слідства було встановлено два епізоди спроби рейдерського захоплення житла підсудним.

Так у випадку, що стався на вулиці Тростянецькій, зловмисник разом зі спільниками проникнув до квартири, виштовхавши звідти господаря. Вибивши замок на вхідних дверях, рейдери встановили інший, а потім відключили помешкання від життєво необхідних комунікацій, демонтували меблі, викинули особисті речі хазяїв. У цей час у квартирі перебувала жінка з малолітньою дитиною, яких підсудний зачинив в одній із кімнат і декілька днів незаконно тримав їх там.

Також зловмисник захопив квартиру родини, що проживала на вулиці Героїв Севастополя. Скориставшись нагодою, коли законних власників не було вдома, зловмисник за відпрацьованою схемою проник до чужого помешкання, замінивши замок на вхідних дверях, тим самим позбавивши господарів можливості потрапити до власного житла.

Після звернень постраждалих до правоохоронців рейдера було затримано.

Зловмиснику інкриміновано вчинення злочинів, передбачених ч. 2 ст. 146, ст. 356 і ч. 1 ст. 162 Кримінального кодексу України. Йому загрожує до 5 років позбавлення волі.