Прокуратура контролює отруєння студентів

Про це УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури м. Миколаєва.

«За фактом порушення працівниками кафе правил і норм, спрямованих на запобігання інфекційним захворюванням і масовим отруєнням, до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальне правопорушення за ознаками ч. 1 ст. 325 КК України (порушення правил і норм, встановлених з метою попередження епідемічних та інших інфекційних захворювань - карається штрафом до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом строком до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років - УНІАН)", - відзначила прокурор прокуратури Центрального району м. Миколаєва Ірина Бєлоцька.

За даними прокуратури, 27 червня група студентів із 15 чоловік вирішила відсвяткувати закінчення навчального закладу і одержання дипломів. Молодь замовила вечерю в одному з кафе м. Миколаєва. Після свята, 29 червня, у семи молодих людей підвищилася температура тіла і вони звернулися до Миколаївської обласної інфекційної лікарні. Постраждалим поставлено діагноз «гострий гастроентероколіт».

В даний час досудове розслідування у кримінальному провадженні триває, встановлюються причини і обставини події. Хід розслідування прокуратурою району взято на контроль.

Як повідомляв УНІАН, начальник головного управління Держсанепідслужби в Миколаївській області Владимир Клочко повідомив журналістам, що в Миколаївській області 11 чоловік госпіталізовано з діагнозом сальмонельоз після відвідин кафе «Приємне побачення» (9 постраждалих госпіталізовані в Миколаєві, ще по одному - у Березанці та Новій Одесі Миколаївської області). За його словами, працівники кафе не пройшли належного санітарного обстеження і тому не мали права готувати їжу.