«Укрзалізниця» нагадує, де провозити через кордон алкоголь і тютюн

Про це повідомили УНІАН у прес-центрі «Укрзалізниці».

Разом з тим, для алкоголю і тютюну перелік пунктів пропуску через держкордон залишається обмеженим. Зокрема, алкогольні та тютюнові вироби за умови належного оформлення і сплати акцизного податку можна провозити на кордоні з Республікою Польща в пунктах пропуску Володимир-Волинській, Мостиська, Ягодин; на кордоні зі Словацькою Республікою в пункті пропуску Чоп, на кордоні з Угорщиною в пунктах пропуску Соловка і Чоп; на кордоні з Румунією в пунктах пропуску Вадул-Сірет і Дякове; на кордоні з Республікою Молдова в пунктах пропуску Кучурган, Могилів-Подільський, Рені; на кордоні з Республікою Білорусь в пунктах пропуску Виступовичі, Горностаєвка, Заболоття; з Російською Федерацією – в пунктах пропуску Зернове, Квашине, Тополі, Червона Могила.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України визначив перелік пунктів пропуску через державний кордон підакцизних товарів - спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів, які перевозяться автомобільним і залізничним транспортом. При цьому в Міністерстві доходів і зборів України зазначили, що таке рішення вже дозволило підприємцям істотно скоротити фінансові й тимчасові витрати на логістику і транспортування товарів, що у свою чергу має привести до економії часу на митне оформлення.