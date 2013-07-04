У Франції відкрили музей Луї де Фюнеса

Як повідомляє ИТАР-ТАСС з посиланням на місцеві ЗМІ, музей відкрився через 30 років після смерті актора.

Видатний французький комік жив у садибі Шато де Клермон на південному сході країни поблизу села Сельє. Там актор доглядав за своїм садом, а також часто займався риболовлею.

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Експозиція музею присвячена однаковою мірою творчості та кар'єрі Луї де Фюнеса в кінематографі і його повсякденному життю в садибі. Також в невеликому кінозалі, що належить музею, можна ознайомитися з рідкісними інтерв'ю актора, а кожні два місяці в музеї відбуватимуться покази культових фільмів за участю коміка.

Однією з найяскравіших рис музею є можливість не тільки ознайомитися з присвяченою йому експозицією і дізнатися про деякі маловідомі факти з життя коміка, але і пройтися його улюбленими місцями для прогулянок. Цей маршрут, за яким також проводяться екскурсії, називається "Слідами Луї".