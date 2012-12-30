У Франції помер відомий актор
14:30, 30 грудня 2012Світ
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Глядачеві Жан Топар відомий, зокрема, по ролі Месьє Бурьє в екранізації роману Анни і Сержа Голон "Анжеліка - маркіза ангелів".
Жан Топар помер у віці 90 років
Відомий французький актор театру і кіно Жан Топар (Jean Topart) помер у суботу у Франції, повідомляє в неділю РІА Новости за інформацією Франс Прес.
За свою довгу кар'єру актор виконав понад 60 ролей, не тільки в кіно, але і на телебаченні.
Вітчизняному глядачеві Топар відомий, зокрема, по ролі Месьє Бурьє в екранізації роману Анни і Сержа Голон "Анжеліка - маркіза ангелів", що вийшла в 1964 році. Крім цього він грав у таких фільмах як "Дядя Ваня", "Рокамболь", "Курча під оцтом" і "Холодний піт".
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