Податківці викрили мережу букмекерських контор

Як повідомили УНІАН у прес-службі головного управління Міністерства доходів та зборів у Черкаській області, у цих залах приймалися гроші як ставки на спортивні події, що давало змогу отримати виграш за результат події. У злочинній схемі брало участь київське підприємство, яке забезпечувало проходження он-лайн електронних платежів. За результатами проведених обшуків у гральних залах співробітниками оперативного відділу вилучено 36 системних блоків та моніторів, 30 LCD – телевізорів, а також близько 25 тис. грн готівки, отриманих від клієнтів як ставки на спортивні події.

На даний час відкрито кримінальне провадження за ст. 203-2 (зайняття гральним бізнесом) ККУ та проводяться подальші заходи щодо встановлення осіб, які організували діяльність грального закладу. На них чекає кримінальна відповідальність та фінансові санкції у вигляді штрафу у розмірі 9,176 млн грн з конфіскацією грального обладнання

Довідка УНІАН. Законом України «Про заборону грального бізнесу в Україні» діяльність, пов’язана з організацією, проведенням та наданням можливості доступу у букмекерських конторах визначена як гральний бізнес.