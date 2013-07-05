ВР ухвалила закон про гарантії "Укроборонпрому"

Як передає кореспондент УНІАН, за відповідне рішення проголосували 237 народних депутатів із 343 зареєстрованих у сесійній залі.

Законом народного депутата від Партії регіонів Андрія Пінчука передбачається можливість надання державних гарантій (за рішенням Кабінету міністрів України) для забезпечення виконання зобов’язань державного концерну “Укроборонпром ”.

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При цьому, умови надання таких державних гарантій будуть встановлюватися Кабінетом міністрів України.

Надання державних гарантій за зобов’язаннями ДК «Укроборонпром» має здійснюватися в межах граничного обсягу державних гарантій (до 50 млрд грн.), визначеного статтею 6 Закону України «Про Державний бюджет України на 2013 рік».