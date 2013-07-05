Врадіївські міліціонери виказали всю систему корупції

Як передає кореспондент УНІАН, про це прокурор Миколаївської області Андрій Курись повідомив на брифінгу, присвяченого розслідуванню “врадіївської справи”.

"Дізнався поки що лише зі ЗМІ, доручив помічникові перевірити інформацію", - сказав Курись.

"За даними фактами моя позиція - необхідна перевірка діяльності всієї міліції", - зазначив прокурор.

"Також перевіряємо, чи є у заарештованих доступ до заборонених предметів (мобільних телефонів - авт.)", - сказав Курись.

Напередодні видання "Николаевский обозреватель", посилаючись на запис, зроблений на телефон затриманими врадіївськими міліціонерами Дмитром Поліщуком і Євгеном Дрижаком, розмістило звернення від їх імені.

У зверненні сказано: "Ми зобов'язані возити данину до Миколаївського УМВС кожного місяця, а якщо треба, то нам дають одну ніч для збору певної суми грошей!".

Крім того, затримані міліціонери повідомляють, що відділ внутрішній безпеки УМВС області почав продавати зібрані справи злочинцям, і після продажу справи знищуються.

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Також, згідно з опублікованим зверненням, в обласному УВС налагоджена система отримання грошей за грамоти, звання, медалі, заохочення і отримання нової посади.

Крім того, за даними видання, слідчі і оперативники карного розшуку повинні для показника "вішати" справи на безневинних людей, які не платять данину.

"Слідчий може такі «дива» намалювати, а місцева прокуратура нас завжди підтримає, тому що нам іноді попадаються їхні родичі. Тому прокуратура з нами ніколи не свариться", - повідомляє видання з посиланням на врадіївських міліціонерів.