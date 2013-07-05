S&P підтвердило довгостроковий кредитний рейтинг Криму

Про це повідомляється у прес-релізі, переданому агентству УНІАН.

Рейтинг емітента за національною шкалою підтверджено на рівні «uaA-». «Рейтинги Криму відображають нашу думку про низький рівень боргу і консервативну боргову політику, що проводиться республікою, а також про високі фінансові показники, як за останні роки, так і в найближчі 24 місяці, згідно з нашими очікуванням», - зазначається у прес-релізі.

На тему: S&P, ймовірно, знизить суверенний рейтинг України

S&P негативно оцінює факт, що республіка має дуже низький рівень передбачуваності доходів і фінансової гнучкості щодо доходів і витрат бюджету.

На думку аналітиків S&P, прогноз «негативний» за рейтингами Криму відображає прогноз за рейтингами України. При цьому він може бути змінений після зміни суверенних рейтингів країни.

Як повідомляв УНІАН, 7 грудня 2012 року Standard & Poor’s понизило довгостроковий кредитний рейтинг України в іноземній і національній валюті до рівня «B» з «В+», прогноз «негативний». Слідом за цим агентство змінило прогноз за рейтингами українських міст Івано-Франківська, Дніпропетровська, а також Автономної Республіки Крим зі "стабільного" на "негативний", і підтвердило кредитний рейтинг емітента на рівні «В» і на рівні «uaA-» за національною шкалою.