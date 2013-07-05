Присяжнюк: В Україні намолотили 7,5 мільйона тонн зерна

Про це сьогодні у Верховній Раді під час «Години запитань до Уряду» повідомив міністр аграрної політики та продовольства Микола Присяжнюк.

«Жнива в Україні у розпалі. І збиральна кампанія відбувається за графіком. Так, на сьогодні жнивують аграрії 19 регіонів України. Станом на 4 липня ранні зернові та зернобобові зібрані з площі 3 мільйона гектарів. А це в 1,5 разу більше, ніж на аналогічний період минулого року», − зазначив міністр.

Микола Присяжнюк також додав, що загалом вже зібрано 7,5 мільйона тонн зерна нового врожаю.

Також очільник відомства зазначив, що цьогоріч зросла врожайність зернових. Так, середня урожайність становить 25,3 центнера з гектара. Тобто на 7,3 ц/га більше, ніж минулого року.

«Цьогоріч вдалося забезпечити значно кращий догляд за посівами. Також здійснено в повному обсязі всі агротехнічні заходи. Окрім того, збільшилося внесення мінеральних добрив. Завдяки цьому врожайність зросла майже в усіх регіонах», − підсумував міністр.