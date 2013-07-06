ДАІ нагадує, що вдень в Україні обмежено рух вантажівок

Відповідно до чинного законодавства України та з метою збереження автомобільних доріг загального користування від руйнувань, у період підвищеної температури повітря більш ніж на 28˚С, на території України введене тимчасове обмеження руху таких транспортних засобів, повідомили УНІАН у прес-службі Департаменту ДАІ МВС України.

На тему: Кабмін пропонує штрафувати за руйнування доріг

Обмеження діє з 10 до 22 години включно.

Про відповідні обмеження в русі водії також зможуть дізнатися з інформації на дорожніх знаках та інформаційних щитах.