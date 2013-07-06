ДАІ нагадує, що вдень в Україні обмежено рух вантажівок
11:21, 06 липня 2013Суспільство
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Обмеження стосуються вантажного транспорту загальною вагою понад 24 тонни і навантаженням на вісь більш ніж 7 тонн.
Рух вантажівок обмежено
Відповідно до чинного законодавства України та з метою збереження автомобільних доріг загального користування від руйнувань, у період підвищеної температури повітря більш ніж на 28˚С, на території України введене тимчасове обмеження руху таких транспортних засобів, повідомили УНІАН у прес-службі Департаменту ДАІ МВС України.
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Обмеження діє з 10 до 22 години включно.
Про відповідні обмеження в русі водії також зможуть дізнатися з інформації на дорожніх знаках та інформаційних щитах.
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