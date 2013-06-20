Кабмін пропонує штрафувати за руйнування доріг

Про це УНІАН повідомили в Міністерстві інфраструктури.

Згідно з повідомленням, прийнятий законопроект покликаний удосконалити систему контролю за дотриманням автоперевізниками обмежень осьових навантажень, загальної маси й габаритних параметрів транспортних засобів при здійсненні перевезень вантажів автомобільними дорогами загального користування.

«Відповідно до цього проекту нормативного акту підвищується відповідальність за порушення правил проїзду великогабаритних (великовагових) транспортних засобів автомобільними дорогами, вулицями та залізничними переїздами, а також значно ширшими стають повноваження ДАІ та «Укртрансінспекції» при здійсненні габаритно-вагового контролю - відповідні зміни будуть внесені до Кодексу України про адміністративні правопорушення та законів України "Про міліцію" і "Про автомобільні дороги», - цитує прес-служба міністра інфраструктури Володимира Козака.

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За інформацією прес-служби міністерства, розміри штрафів за порушення правил проїзду великогабаритних (великовагових) транспортних засобів автомобільними дорогами, вулицями та залізничними переїздами значно збільшаться.

Зокрема, розмір штрафу для водіїв складатиме від 30 до 40 неоподаткованих мінімумів доходів громадян (510-680 грн), для посадових осіб, громадян суб'єктів господарської діяльності - від 80 до 125 неоподаткованих мінімумів доходів громадян (1360-2125 грн).

При повторному вчиненні протягом року будь-якого з порушень встановлено штрафні санкції: для водіїв від 80 до 100 неоподаткованих мінімумів доходів громадян (1360 - 1700 грн), а для посадових осіб, громадян суб'єктів господарської діяльності - від 500 до 1000 неоподаткованих мінімумів доходів громадян (8500 - 17000 грн).

Крім того, згідно із запропонованими змінами, “Державтоінспекція” разом із посадовцями “Укртрансінспекції” або окремо отримають право зупиняти транспортні засоби для здійснення габаритно-вагового контролю.

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Як повідомляв УНІАН, уряд України має намір до кінця 2014 року забезпечити обладнання основних транзитних магістралей системами автоматичного вантажного контролю.

У ході спілкування з користувачами мережі Facebook прем'єр-міністр Микола Азаров сказав, що системи контролю ваги автомобілів будуть встановлені на всіх транзитних трасах України. Він зазначив, що ці системи працюють в автоматичному режимі й дозволяють не лише зміряти вагу автомобіля, але й зафіксувати номер реєстрації автомобіля та зробити його фотографію.

У березні 2013 року Азаров заявив, що вважає за необхідне обмежити рух великовантажного транспорту автомагістралями країни, щоб зменшити руйнування доріг.