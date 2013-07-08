В Одесі розпочалися військово-морські навчання серії «Сі-Бриз»

.Як передає кореспондент УНІАН, як заявив під час урочистостей командувач Військово-Морських сил Збройних сил України віце-адмірал Юрій Ільїн, дані навчання є одним із важливих заходів міжнародного співробітництва, які стабілізують обстановку в Чорноморському регіоні, покращують взаєморозуміння та добрі відносини між Україною та іншими державами світу.

За словами Ільїна, участь у навчанні також інших країн “підкреслює сучасність, актуальність та відкритість навчань “Сі-Бриз” для всіх, хто зацікавлений в мирі та стабільності у Чорноморському та Середземноморському регіонах світового океану”.

У свою чергу, керівник навчання від американської сторони капітан першого рангу Джеймс Ейкен наголосив, що “ці важливі навчання мають спільну для нас мету — недопущення загрози у регіоні завдяки колективним заходам безпеки”.

За словами офіцера, “це партнерство, це співробітництво веде до покращення взаєморозуміння у взаємодії, а в підсумку — до покращення безпеки у цьому життєво-важливому регіоні нашої планети”.

За інформацією Ейкена, враховуючи досвід проведення навчання у попередні роки, план “Сі-Бриз” цього року буде комплексним і динамічним.

Він також додав, що військові моряки, морські піхотинці країн-учасниць, як і в попередні роки, “дуже зацікавлені працювати один з одним на суші, в повітрі й на воді, знайомлячись з оперативними процедурами один одного і обмінюючись досвідом”.

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Довідка УНІАН. У навчанні “Сі-Бриз-2013” беруть участь кораблі, підрозділи і представники від України, США, Азербайджану, Туреччини, Грузії, Канади, Італії, Німеччини, Болгарії та Румунії, у якості спостерігачів — представники Катару і Об’єднаних Арабських Еміратів.

Темою цьогорічного навчання є проведення міжнародної операції з безпеки на морі та евакуації некомботантів.

Навчання триватиме до 20 липня в Одесі та Одеській області.

В церемонії відкриття взяли участь представники Одеської обласної державної адміністрації та міської ради області.