Завтра на заході - дощі, грози, град і шквали
14:16, 10 липня 2013Суспільство
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Завтра в Україні без опадів, лише вдень у західних областях короткочасні дощі, грози, місцями сильні дощі, в окремих пунктах град та шквали 17-22 м/с.
У Києві - без опадів
Вітер переважно північно-західний та західний, 5-10 м/с, повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі.
Температура вночі 14-19°, на узбережжі морів до 24°, вдень 26-31°; у західних областях вночі 11-16°, вдень 22-27° (у Карпатах вночі 6-11°, вдень 14-19°).
У Києві та області у четвер - без опадів. Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с.
Температура по області вночі 14-19°, вдень 26-31°, у Києві вночі 17-19°, вдень близько 30°.
Сьогодні температура води у Чорному морі 21-25°, Азовському 25-26°, у Дніпрі біля Києва 24°.
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