Завтра на заході - дощі, грози, град і шквали

Вітер переважно північно-західний та західний, 5-10 м/с, повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі.

Температура вночі 14-19°, на узбережжі морів до 24°, вдень 26-31°; у західних областях вночі 11-16°, вдень 22-27° (у Карпатах вночі 6-11°, вдень 14-19°).

У Києві та області у четвер - без опадів. Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с.

Температура по області вночі 14-19°, вдень 26-31°, у Києві вночі 17-19°, вдень близько 30°.

Сьогодні температура води у Чорному морі 21-25°, Азовському 25-26°, у Дніпрі біля Києва 24°.