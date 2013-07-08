Суд об’єднав справи Тітушка та ще трьох обвинувачених у побитті журналістів

Як передає кореспондент УНІАН, відповідну ухвалу сьогодні на попередньому розгляді кримінального провадження за обвинуваченням Приходка, Ярошенка та Пшука виніс слідчий суддя Шевченківського райсуду Києва Павло Слободянюк, задовольнивши таким чином клопотання сторони захисту потерпілих.

Як зазначається в ухвалі, враховуючи, що вказані троє громадян разом з Тітушком вчинили одне і те саме кримінальне правопорушення і обвинувачуються за такими саме статтями (хуліганство та перешкоджання професійній діяльності журналістів), суд дійшов висновку про необхідність об’єднання двох кримінальних проваджень в одне з подальшою передачею його на розгляд судді Ларисі Радуцькій, у провадженні якої перебуває справа Тітушка, та призначити до розгляду 10 липня на 15.00.

Слід зазначити, що всі обвинувачені є безробітними. Крім того, один з них – Пшук - у 2006 році був засуджений.

Водночас присутня в судовому засіданні київська вчителька Ніна Москаленко, частину будинку якої у Печерському районі столиці намагаються відібрати, в тому числі і рейдерським способом, впізнала Ярошенка та Приходька, які серед інших осіб вчинили погром в її будинку, і повідомила про це журналістам.

Як повідомляв УНІАН, 18 травня під час мітингу опозиції невідомі в спортивних костюмах до крові побили журналістку «5 каналу» Сніцарчук і фотографа газети «Коммерсант-Украина» Соделя. Це відбувалося на очах міліціонерів, які не захищали журналістів, хоча ті зверталися по допомогу.

У справі нападу на журналістів судитимуть чотирьох осіб.