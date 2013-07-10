Нардепи назвали прокурору адреси 5 казино в Южноукраїнську

Депутат Верховної Ради України від ВО «Батьківщина» Андрій Парубій заявив, що в Южноукраїнську Миколаївської області працює 5 казино.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Парубій повідомив 10 липня, інформуючи про роботу депутатської комісії в області.

"В Южноукраїнську, це третє місто, в якому ми були, ми одержали від населення цілу низку скарг і заяв, але одна з них нас просто вразила. Виявляється, що працюють в Южноукраїнську 5 казино, 5 ігрових клубів, про які всі знають: і прокуратура, і міліція, всі знають і ніхто нічого не може зробити", - заявив Парубій.

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За його словами, народні депутати спочатку хотіли зайти в ці місця і "пограти", але потім все ж таки передумали і звернулися до правоохоронних органів.

"Ми прокурору області сказали точні адреси цих ігрових клубів: пр. Леніна, 33а; пр. Леніна, 26; пр. Леніна, 37; вул.Молодіжна, 58; вул. Набережна енергетиків 7/15. Ми назвали йому 5 цих позицій і ми подивимося, чи будуть зроблені якісь дії", - заявив Парубій.

У прокуратурі кореспонденту УНІАН підтвердили, що до них надійшла заява про 5 казино, що працюють в Южноукраїнську. Правоохоронці перевірятимуть цю інформацію.

Як повідомляв УНІАН, 27 червня у Врадієвці Миколаївської області знайшли на вулиці без одягу з ознаками насильства 29-річну місцеву жительку Крашкову. За підозрою у скоєнні цього злочину були затримані лейтенант міліції Дмитро Поліщук і єгер Сергій Рябіненко. Після дводенних масових акцій протесту громадян у Врадієвці прокуратура Миколаївської області затримала капітана Врадіївського райвідділу міліції Євгена Дрижака, на якого також указувала потерпіла.

За приховування обставин події затримано звільненого начальника Врадіївського РВВС Віталія Синицького, який допомагав одному зі злочинців створювати алібі, і арештовано заступника начальника Врадіївського РВВС Михайла Кудринського, затриманого в рамках розслідування справи про "врадіївських насильників" за підозрою у приховуванні матеріалів.

Жителі Врадіївки Миколаївської області відправилися пішим ходом до Києва, де мають намір вимагати звільнення Захарченка з посади міністра внутрішніх справ України і переатестації громадськими комісіями всіх працівників міліції. Учасники ходи планують 18 липня в Києві на Майдані Незалежності почати безстрокову акцію протесту.