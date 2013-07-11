Завтра в Україні місцями грози і шквали

Завтра у західних, вдень і у Вінницькій, Житомирській та Київській областях очікуються короткочасні дощі, грози, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с, на заході місцями сильні дощі.

На решті території України - без опадів. Вітер північно-західний, західний, 5-10 м/с, повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі.

Температура у західних областях вночі 11-16°, вдень 20-25°; на решті території вночі 15-20°, на узбережжі морів до 23°, вдень 26-31°, на півдні та сході до 33°.

У Києві та області у п’ятницю у другій половині дня очікуються короткочасні дощі, грози, при грозі окремі шквали 15-20 м/с. Вітер північно-західний, 5-10 м/с.

Температура по області вночі 15-20°, вдень 26-31°, у Києві вночі 17-19°, вдень 28-30°.

Сьогодні температура води в Чорному та Азовському морях 23-26°, у Дніпрі біля Києва 24°.