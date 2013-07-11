Краща авіакомпанія світу починає польоти в Київ

Про це УНІАН повідомили у прес-службі аеропорту. Згідно з повідомленням, рейси Київ-Дубай-Київ будуть здійснюватися щодня на літаках Airbus А340-500 з трикласовій компонуванням салону: перший клас, бізнес-клас, економ-клас.

Так, рейс ЕК171 Дубай-Київ відправлятиметься о 17:15 і прибуватиме до "Борисполя" о 20:35 того ж дня. Зворотній рейс Київ-Дубай відправлятиметься о 21:10 і прибуватиме в Дубаї в 4:55 наступного дня. Як повідомляв УНІАН, згідно з фінансовим планом, прибуток Міжнародного аеропорту «Бориспіль» в 2013 році очікується в розмірі 84 млн грн.

Міжнародний аеропорт «Бориспіль» у січні-червні 2013 року скоротив пасажиропотік на 14,2% порівняно з аналогічним періодом минулого року - до 3289000 осіб, обробку вантажів - на 22%, до 12,79 тис. тонн. Прес-служба нагадує, що зниження виробничих показників в аеропорту протягом перших місяців 2013 було викликано проблемами, які виникли у діяльності низки національних авіаперевізників, зокрема, авіакомпанії «АероСвіт».

Довідка УНІАН. Державне підприємство «Міжнародний аеропорт« Бориспіль »- найбільший аеропорт України, лідер на авіаційному ринку країни. Він забезпечує 65% пасажирських авіаперевезень України. З аеропорту «Бориспіль» понад 50 авіакомпаній здійснюють регулярне сполучення по більше 100 напрямками. Технічні можливості аеропорту дозволяють приймати і відправляти повітряні судна цілодобово протягом року - у тому числі в умовах обмеженої видимості і при складних погодних умовах. Одна з найбільших міжнародних авіакомпаній Emirates, володіючи парком з понад 200 літаків, в даний момент здійснює рейси в більш ніж 130 міст в понад 60 країнах по всьому світу, географія польотів постійно розширюється. Щотижня з Дубай вилітає більше 1 тис. рейсів на шість континентів. На рейси «Емірейтс» припадає майже 40% всіх авіаперевезень, здійснюваних в і з міжнародного аеропорту Дубай.