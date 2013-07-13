Кабмін затвердив перелік інвестпроектів на 2013 рік

Інвестиційні проекти будуть реалізовані в усіх регіонах України. Зокрема, Автономній Республіці Крим виділено 47,1 млн грн на реконструкцію системи водопостачання Сімферополя, Севастополя, Феодосії, а також на невеликі інфраструктурні проекти в селах і селищах АРК. Києву виділено 42,6 млн грн на будівництво житлового будинку, дитячого садка і реставрацію дитячих установ культури і мистецтв.

При цьому найбільшу суму коштів одержить Львівська область – 69,8 млн грн. Асигнування, як очікується, направлять на реконструкцію обласних лікарень і сільських шкіл.

При цьому найменший обсяг фінансування закріплений за Київською областю – 16,5 млн грн (на будівництво загальноосвітньої школи), Дніпропетровською областю – 19,5 млн грн (на будівництво підземного переходу в Дніпропетровську, реставрацію кількох будівель історичного центру Дніпродзержинська і Новомосковська і водогону у Синельниковому), Запорізькою областю – 18,5 млн грн (на будівництво поліклініки на 250 пацієнтів), а також Сумською областю – 13 млн грн (на добудову пологового будинку).

Як повідомляв УНІАН, 4 червня Президент Віктор Янукович заявив, що цього року в регіонах почнеться реалізація близько 800 інвестиційних проектів. При цьому він підкреслив, що представники економічного блоку уряду не підуть у відпустки, поки не почнуть роботу над інвестпроектами.