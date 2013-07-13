Кабмін затвердив перелік інвестпроектів на 2013 рік
Кабінет міністрів України затвердив перелік інвестиційних проектів на 2013 рік із загальним обсягом фінансування 686 млн грн за рахунок коштів Державного фонду регіонального розвитку, повідомляється у розпорядженні Кабміну №508, опублікованому на веб-порталі уряду.
Інвестиційні проекти будуть реалізовані в усіх регіонах України. Зокрема, Автономній Республіці Крим виділено 47,1 млн грн на реконструкцію системи водопостачання Сімферополя, Севастополя, Феодосії, а також на невеликі інфраструктурні проекти в селах і селищах АРК. Києву виділено 42,6 млн грн на будівництво житлового будинку, дитячого садка і реставрацію дитячих установ культури і мистецтв.
При цьому найбільшу суму коштів одержить Львівська область – 69,8 млн грн. Асигнування, як очікується, направлять на реконструкцію обласних лікарень і сільських шкіл.
При цьому найменший обсяг фінансування закріплений за Київською областю – 16,5 млн грн (на будівництво загальноосвітньої школи), Дніпропетровською областю – 19,5 млн грн (на будівництво підземного переходу в Дніпропетровську, реставрацію кількох будівель історичного центру Дніпродзержинська і Новомосковська і водогону у Синельниковому), Запорізькою областю – 18,5 млн грн (на будівництво поліклініки на 250 пацієнтів), а також Сумською областю – 13 млн грн (на добудову пологового будинку).
Як повідомляв УНІАН, 4 червня Президент Віктор Янукович заявив, що цього року в регіонах почнеться реалізація близько 800 інвестиційних проектів. При цьому він підкреслив, що представники економічного блоку уряду не підуть у відпустки, поки не почнуть роботу над інвестпроектами.