Рахунки зоопарку арештували за борги
Казначейство Києва затримує гроші, які міська адміністрація виділила на погашення боргу Київського зоопарку перед будівельниками, через що рахунки зоопарку арештовані.
Як передає кореспондент УНІАН, про це під час брифінгу в Києві повідомив директор Київського зоопарку Євген Кирилюк.
За його словами, у Київського зоопарку існує борг перед підрядником за будівництво вольєра для слона в розміні 3,6 млн грн.
“КМДА виділила ці гроші, які перерахували у казначейство, але з невідомих причин казначейство не перераховує гроші підряднику”, - сказав Кирилюк.
Директор зоопарку зазначив, що питання повернення боргу вирішувалося через суд.
“Було виконавче провадження, на основі якого у випадку непогашення боргу арештовуються рахунки зоопарку. В результаті того, що борг не виплачений, виконавче провадження набуло чинності і наші рахунки арештовані. Через це ми не можемо провести жодної операції”, - сказав Кирилюк.
Відтак, за його словами, працівники зоопарку вже кілька днів не отримують зарплату. Що стосується постачання продуктів для тварин, то, як наголосив директор зоопарку, на сьогодні їх постачають в борг.
“Тварини харчуються своєчасно. Постачальники розуміють ситуацію, тому в разі потреби будуть постачати продукти в борг і надалі”, - сказав він.
Кирилюк також повідомив, що цей борг пере будівельниками виник ще у 2009 році в сумі 4,2 млн грн, проте частину боргу вдалося погасити в квітні цього року.