Рахунки зоопарку арештували за борги

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час брифінгу в Києві повідомив директор Київського зоопарку Євген Кирилюк.

За його словами, у Київського зоопарку існує борг перед підрядником за будівництво вольєра для слона в розміні 3,6 млн грн.

“КМДА виділила ці гроші, які перерахували у казначейство, але з невідомих причин казначейство не перераховує гроші підряднику”, - сказав Кирилюк.

Директор зоопарку зазначив, що питання повернення боргу вирішувалося через суд.

“Було виконавче провадження, на основі якого у випадку непогашення боргу арештовуються рахунки зоопарку. В результаті того, що борг не виплачений, виконавче провадження набуло чинності і наші рахунки арештовані. Через це ми не можемо провести жодної операції”, - сказав Кирилюк.

Відтак, за його словами, працівники зоопарку вже кілька днів не отримують зарплату. Що стосується постачання продуктів для тварин, то, як наголосив директор зоопарку, на сьогодні їх постачають в борг.

“Тварини харчуються своєчасно. Постачальники розуміють ситуацію, тому в разі потреби будуть постачати продукти в борг і надалі”, - сказав він.

Кирилюк також повідомив, що цей борг пере будівельниками виник ще у 2009 році в сумі 4,2 млн грн, проте частину боргу вдалося погасити в квітні цього року.