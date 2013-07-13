Держкомісія: США, Японія і Корея можуть вжити заходів у відповідь на спецмита на авто

Про це заявив голова Державної комісії з питань співпраці з СОТ Андрій Гончарук.

«У разі введення захисних мит на легкові автомобілі зустрічі з окремими зацікавленими сторонами - Японією, Кореєю, ЄС, США, Туреччиною, іншими членами СОТ, які зверталися до української сторони з проханням провести багатосторонні консультації в Женеві, підтвердили, що вони обов'язково скористаються правом на запровадження заходів відшкодування», - написав він у своїй статті, опублікованій в газеті «Дзеркало тижня. Україна»

Гончарук також відзначив, що у відповідь обмежувальні заходи можуть бути введені щодо сільськогосподарських і продовольчих товарів, а також продукції галузей, які отримують державну підтримку.

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«Самі по собі контрзаходи повністю відповідають системі правил СОТ і широко застосовуються членами організації. Але для України як ініціатора застосування захисного інструменту важливий постійний моніторинг балансу втрат експорту і показників автомобільної галузі, який є індикатором економічної ефективності такого інструменту», - відзначив Гончарук.

При цьому він додав, що в Україні відсутня координація дій у співпраці з СОТ.

«Підкреслю, захист вітчизняних галузей має бути економічно обґрунтованим, що означає не лише відповідність правилам СОТ. Прогноз наслідків можливих контрзаходів, спрямованих проти інших галузей економіки, наприклад, металургійної, хімічної, агропромислової, повинен бути невід'ємною частиною такого обґрунтування. У зв'язку з цим не на користь України зіграв збіг у часі набуття чинності рішення про введення захисного мита на автомобілі і подачі нашої широкоформатної заявки про перегляд тарифних зобов'язань у рамках СОТ, зокрема щодо тих самих авто і ще 370 товарних позицій. Очевидно, що відсутність координації у відносинах з СОТ далася взнаки», - вважає Гончарук.