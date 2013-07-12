Україна може компенсувати збитки від спецмита на авто членам СОТ

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, така пропозиція української сторони була озвучена 11 липня в Женеві під час засідання Ради з торгівлі СОТ.

«Делегацією України було відмічено прагнення знайти взаємну домовленість з Росією і іншими зацікавленими країнами-членами, що передбачає компенсацію з менш негативним впливом на міжнародну торгівлю», - йдеться в повідомленні прес-служби.

На тему: Через спецмита в українських автосалонах закінчуються іномарки (відео)

Під час обговорення питання про введення спецмит на імпорт українська сторона наголосила, що рішення застосувати спецмита було результатом “ретельного й об'єктивного розслідування”, проведеного відповідними органами влади в Україні, які зробили висновок, що в результаті значного збільшення імпорту автомобілів вітчизняна автомобільна промисловість перебуває під загрозою завдання їй серйозних збитків.

«Згідно з положеннями Угоди СОТ про заходи захисту, у разі виникнення такої загрози, і враховуючи результати розслідування, країнам-членам дозволяється вводити тимчасові захисні заходи на прозорій і недискримінаційній основі, як це зробила Україна”, - йдеться в повідомленні.

Було заявлено також, що Україна готова продовжити консультації з вирішення спірних питань для того, аби знайти спільне рішення, “враховуючи при цьому право України вжити заходів, що їх передбачають правила СОТ у разі виникнення загрози серйозних збитків”.

Як повідомляв УНІАН, Міністерство економічного розвитку і торгівлі України може переглянути терміни дії спецмит на імпорт автомобілів (спецмита вводяться на 3 роки з 14 квітня 2013 року).

Європейський Союз не розглядає можливості введення щодо України у відповідь торгових санкцій за встановлення спецмит на імпорт автомобілів.

Довідка УНІАН. 14 березня 2013 року Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі ухвалила рішення про введення спеціальних мит на імпорт автомобілів у розмірі 6,46% на автомобілі з обсягом двигуна понад 1000 куб. см, але не більше 1500 куб. см, і 12,95% на автомобілі з обсягом двигуна понад 1500 куб. см, але не більше 2200 куб. см.

Спецмита вводяться терміном на 3 роки.