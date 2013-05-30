Через спецмита в українських автосалонах закінчуються іномарки (відео)

З часу введення мита в Україну не завезли жодного автомобіля, пише ТСН. Автоімпортери кажуть, що поки мито не скасують, машини завозитись не будуть.

На тему: Експерт вважає логічним звільнення від спецмита гібридних іномарок

А ось в автосалонах запевняють, що японські та французькі авто вже майже закінчилися. Сьогодні у столиці відкрилася головна автомобільна виставка країни - "СІА - 2013". На ній, мабуть через спецмита, не було представлено, ні французьких, ні японських авто. А серед німецьких тільки "Мерседес" і "Опель".

Як відомо, 13 квітня почали діяти спецмита на імпорт легкових автомобілів з робочим об'ємом двигуна 1-1,5 л і 1,5-2,2 л у розмірі 6,46-12,95%.