На Чернігівщині горить торф'яник
09:31, 12 липня 2013Суспільство
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Триває гасіння пожежі.
Триває гасіння пожежі на торф`янику
У Чернігівській області горить торф'яник.
Про це УНІАН повідомили в Управлінні з питань надзвичайних ситуацій Чернігівської облдержадміністрації.
Так, поблизу смт Замглай Ріпкинського району 11 липня сталася пожежа торфу на площі 2,2 га. За попередніми висновками, причиною пожежі стало необережне поводження з вогнем невстановленої особи.
Зараз гасіння пожежі триває. Загрози населеним пунктам та лісовим масивам немає.
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