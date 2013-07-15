Цього тижня дощитиме на заході і півночі України
11:48, 15 липня 2013Суспільство
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На цьому тижні опади очікуються в західних і північних областях України, тоді як у південному, східному і центральному регіонах дощі маловірогідні.
Дощі пройдуть на заході і півночі країни
Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в понеділок повідомив директор Українського гідрометеорологічного центру Микола Кульбіда.
«У західних і північних областях України практично щодня проходитимуть невеликі й помірні дощі у супроводі гроз. Найменша кількість опадів очікується в південних, більшості центральних і східних областях», - сказав Кульбіда.
За його словами, на цьому тижні температура повітря почне зростати і досягне плюс 27-32 градусів, а на півдні і сході стовпчики термометрів піднімуться до плюс 34 градусів.
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