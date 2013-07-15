Головне за день: огляд топ-новин

Детальніша інформаційна картина дня - у нашому огляді:

ЗМІ: Обсяг переробки нафти в Україні знизився до рекордного рівня

Переробка нафти на українських НПЗ, схоже, зовсім не є пріоритетом для уряду. З початку року в країні було перероблено всього 1,51 млн т.

Президент Польщі не коментує інцидент з яйцем у Луцьку

Президент Польщі Броніслав Коморовський не став коментувати інцидент, котрий трапився з ним під час вчорашнього візиту в Україну.

В ГПУ кажуть, що чекають останніх свідчень проти Тимошенко у справі Щербаня

Розслідування причетності екс-прем'єра України Юлії Тимошенко до вбивства депутата і бізнесмена Євгена Щербаня завершено на 90%, слідство чекає останніх свідчень.

Сноудена висунули на здобуття Нобелівської премії миру

Професор університету шведського міста Умео рекомендував висунути колишнього співробітника ЦРУ Едварда Сноудена, що оприлюднив інформацію про програми стеження американських спецслужб, кандидатом на отримання Нобелівської премії миру.

У Раді хочуть посилити відповідальність за напад на міліціонерів

За словами заступника голови парламентського комітету з питань боротьби з організованою злочинністю і корупцією Миколи Джиги (Партія регіонів), реформу міліції не можна проводити шляхом люстрації.

Дефіцит зовнішньої торгівлі України скоротився в 2,4 раза

Дефіцит зовнішньої торгівлі товарами України в січні-травні 2013 року, порівняно з аналогічним періодом 2012 року, скоротився в 2,4 раза - до 2,433 млрд дол.

У Києві через НП закрили аеропорт «Жуляни»

Літак Boeing-737-500 компанії UTair, що здійснював рейс Москва (Внуково) - Київ, викотився за межі злітно-посадкової смуги

Аеропорт відновиви роботу через три години. Розслідуванням НП в аеропорту «Жуляни» займеться спецкомісія.

ЄСПЛ розпочав розгляд справи за другою скаргою Тимошенко

Європейський суд з прав людини розпочав розгляд справи стосовно кримінального провадження щодо колишньої прем’єр-міністра України Юлії Тимошенко.

Російському фотографу заборонили в'їзд в Україну

Російського фотографа Юрія Барабаша сьогодні депортували з України і заборонили в'їзд на її територію до 2018 року. В Україні фотограф працював у видавництві Темпора, знімав вуличні протести й активно критикував українську владу.

Українські спортсмени на Універсіаді збільшили кількість медалей до 60

На XXVII Всесвітній літній Універсіаді в Казані відбулися чергові фінали в самбо, веслуванні та художній гімнастиці, де українські спортсмени завоювали два срібла і дві бронзи, збільшивши таким чином кількість нагород до 60.

Туреччина підвищила мита на українські горіхи

Уряд Туреччини ухвалив рішення про підвищення мит на імпорт волоських горіхів з України на 23% - до 66,2%.

Український астроном вперше за роки Незалежності відкрив нову комету (фото)

Співробітник Кримської станції Астрономічного інституту ім. Штернберга Геннадій Борисов відкрив нову комету C/2013 N4 (BORISOV).