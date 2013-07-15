Сноудена висунули на здобуття Нобелівської премії миру - ЗМІ

Про це повідомляє РІА Новости з посиланням на газету Daily Mail.

"Едвард Сноуден доклав героїчних зусиль і на шкоду власним інтересам розкрив існування та масштаб електронного стеження, яке веде уряд США у всьому світі", - сказано у відкритому листі професора Стефана Сваллфорса (Stefan Svallfors), адресованого членам Норвезького Нобелівського комітету.

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Сваллфорс вважає, що Сноудену вдалося "зробити світ трохи кращим і безпечнішим". Крім цього, вручивши екс-аналітику ЦРУ премію миру, комітет виправить помилку, яку він здійснив, присудивши премію миру 2009 року президентові США Бараку Обамі. Як зазначає Daily Mail, висунення Сноудена на премію має радше символічний характер, проте учасники комітету можуть прислухатися до Сваллфорса, оскільки він має вчений ступінь з соціології.

Нагадаємо, право пропонувати кандидатури мають нинішні і колишні члени Норвезького Нобелівського комітету та консультанти Норвезького Нобелівського інституту, національні парламенти та уряди, члени Міжпарламентського союзу, Міжнародного суду в Гаазі та Міжнародного арбітражу, Міжнародного бюро миру, Інституту міжнародного права, професори університетів, які читають курси правознавства, державного права, історії чи філософії, лауреати Нобелівської премії миру. До розгляду приймаються кандидатури, запропоновані не пізніше 1 лютого року присудження. Імена кандидатів не публікуються.

У минулі роки серед кандидатів на отримання премії миру називалися інформатор сайту-викриттів WikiLeaks військовослужбовець Бредлі Меннінг і сам засновник порталу Джуліан Ассанж. Висунути на премію Едварда Сноудена раніше пропонував депутат Держдуми Олександр Сидякін, проте його ініціатива поки не знайшла підтримки серед колег.