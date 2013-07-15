В ГПУ кажуть, що чекають останніх свідчень проти Тимошенко у справі Щербаня

У розслідуванні справи про вбивство народного депутата України Євгена Щербаня 90% роботи вже зроблено.

На тему: Власенко каже, що справа Щербаня «пуста, як горіх»

Про це в інтерв'ю виданню “Комсомольская правда в Украине” сказав начальник Головного управління з розслідування особливо важливих справ Генеральної прокуратури України Олег Пушкар.

"90% роботи вже зроблено. Єдина затримка - ми чекаємо виконання доручень і клопотань про надання правової допомоги. Чекаємо певних показань, які будуть фінішною крапкою. Потім із справою ознайомляться адвокати, потерпілі, і ми будемо готові передати її до суду", - сказав він.

На запитання, яким може бути вирок для екс-прем'єр-міністра України Юлії Тимошенко в цій справі, Гармаш відповів: "Це вирішить суд. Я в якості роботи прокуратури упевнений".

Як повідомляв УНІАН, народного депутата України Євгена Щербаня було розстріляно 3 листопада 1996 року в аеропорту Донецька після прибуття з Москви. Двоє вбивць у формі співробітників аеропорту безперешкодно підійшли до літака, а після вбивства втекли з місця злочину на автомобілі, яким керував ще один учасник злочинної групи, вже в міліційній формі.

У 2001 році в Москві було затримано громадянина Росії Вадима Болотських, який признався не тільки у вбивстві Щербаня, а й ще кількох донецьких бізнесменів. Зокрема, він розповів, що вбивства здійснювалися за розпорядженням Євгена Кушніра, на рахунку банди якого було 27 вбивств і 17 замахів на вбивство. У квітні 2003 року Апеляційний суд Луганської області засудив Болотських до довічного ув’язнення за вбивство Щербаня.

Ватажок банди Кушнір після вбивства Щербаня переховувався за межами України, але через два роки, в 1998 році, повернувся, і по дорозі, поблизу Донецька, його машину розстріляли. При цьому Кушнір залишився живий, міліція його затримала за звинуваченням у вимаганні. Проте він раптово помер у Донецькому СІЗО від нібито алергії на лікарський препарат.

Син Євгена Щербаня Руслан у квітні 2012 року заявив, що передав Генпрокуратурі документи про можливу причетність екс-прем'єра Тимошенко до вбивства батька. Генеральний прокурор Віктор Пшонка зазначив, що "у слідства є багато запитань до Юлії Тимошенко" у справі про вбивство Щербаня.

18 січня 2013 року генпрокурор Пшонка повідомив, що ГПУ завершила розслідування кримінальної справи про вбивство в 1996 році Щербаня. Екс-прем'єрові Тимошенко було вручено повідомлення про підозру її в організації разом з екс-прем'єр-міністром України Павлом Лазаренком умисного вбивства з корисливих мотивів.

16 травня заступник генерального прокурора України Лілія Фролова зробила заяву про те, що всі одержані свідчення підтверджують причетність Тимошенко до загибелі Щербаня.

12 липня захисник Тимошенко Сергій Власенко заявив, що Генеральна прокуратура через відсутність доказів припинила провадження у справі про вбивство Щербаня.

"Для Генеральної прокуратури стало зрозуміло, що в них нічого немає. І саме тому ними було прийнято рішення про припинення провадження у цій справі. Станом на сьогодні досудове слідство у справі не ведеться. До речі, захист так і не дістав доступу до матеріалів справи, незважаючи на пряму вимогу закону. У нас у цій справі складається абсолютно абсурдна ситуація – у нас є така шалена піар-активність Генеральної прокуратури, але з юридичної точки зору це справа пуста, як горіх", - сказав Власенко.