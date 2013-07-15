У Раді хочуть посилити відповідальність за напад на міліціонерів

"Якщо хтось чекає, що буде змінений міністр, то він помиляється. Зараз буде посилено роботу з особовим складом, особливо в районних та міських відділах внутрішніх справ. Події у Врадіївці - це ганьба для влади, але те, що відбулося в Києві, - це чистої води провокація! Працівники міліції потрапили до лікарні. Необхідно, щоб хтось поніс за це відповідальність. Ми не можемо допустити, щоб міліцію розірвали", - заявив Джига.

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Він повідомив, що зараз "готується пакет документів про посилення відповідальності за посягання на працівників міліції", повідомляє Комерсант-Україна.

Тим часом секретар комітету Верховної ради з питань верховенства права та правосуддя Павло Петренко ("Батьківщина") говорить про необхідність "антикорупційної люстрації": "Люди, за якими будуть доведені факти корупції, мають бути звільнені з органів. Другий етап - це скорочення особового складу . Зараз в Україні налічується 500 міліціонерів на 100 тис. населення, а в Європі ця цифра становить 270-300 осіб. Ми вже побачили, що кількість не означає якість".

Завідуюча відділом державної правової політики Національного інституту стратегічних досліджень Олександра Руднєва вважає, що на міліцію "вихлюпується невдоволення" іншими процесами, що відбуваються в державі.

"Я проти штурмів і биття вікон. Всі повинні пам'ятати, що міліція для забезпечення правопорядку може застосовувати примус і зброю. Необхідно використовувати конструктивні методи - пряме спілкування з громадянами, поетапну переатестацію персоналу. Реформування міліції - це дуже важливий спосіб вирішення її проблем, але не можна реформувати лише міліцію", - сказала Руднєва.