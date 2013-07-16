Працівник Держохорони вистрілив у стелю в Макдональдсі

Як повідомили УНІАН у прес-службі Департаменту Держслужби охорони при МВС України, близько 5-ї години ранку на пульт централізованого спостереження ДСО у Черкасах надійшов тривожний сигнал із кафе «Макдональдс».

На місці події з’ясувалося, що допомога правоохоронців знадобилася персоналу закладу, щоб припинити бійку, яка виникла між кількома відвідувачами. «Один з правопорушників поводився особливо агресивно і на прохання міліціонерів охорони припинити порушувати громадський порядок не реагував. Натомість чолов’яга почав ображати міліціонерів, кидався до них у бійку, силуючись нанести їм тілесні ушкодження», - йдеться в повідомленні.

За даними прес-служби, оцінивши ситуацію, один з працівників ДСО попередив правопорушника, що буде змушений застосувати вогнепальну зброю.

«Однак той не вгамувався. Тоді, керуючись законом України «Про міліцію», міліціонер оголив зброю та зробив попереджувальний постріл угору», - зазначили в ДСО, додавши, що лише після цього хулігана було затримано.

Ніхто з відвідувачів кафе та персоналу не постраждав, йдеться в повідомленні.

Після затримання зловмисника доставили до райвідділу міліції для з’ясування усіх обставин події та винесення відповідного процесуального рішення, поінформували в прес-службі.