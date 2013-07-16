У Донецьку вперше прийняли літак з багажними контейнерами

Як повідомила УНІАН прес-служба, в аеропорту був прийнятий літак авіакомпанії Lufthansa Airbus А-320 із багажними контейнерами на борту.

У повідомленні зазначили, що контейнерні перевезення значно спрощують роботу обслуговуючого персоналу на пероні, оскільки використання контейнерів сприяє ефективнішому розподілу комерційного завантаження й прискоренню розвантажувально-навантажувальних робіт, що в свою чергу дозволяє скоротити час наземного обслуговування літаків.

За словами операційного директора Міжнародного аеропорту Донецьк Андрія Ярмака, операція з навантаження й розвантаження багажних контейнерів пройшла успішно. «В аеропорту ім. С.Прокоф‘єва це перше пасажирське повітряне судно, обладнане контейнерами з багажем. У Європі практика обслуговування подібних рейсів широко поширена, проте в Україні до недавнього часу це робив лише один столичний аеропорт», - сказав директор. При цьому він додав: «Я впевнений, що це важливий крок нашого підприємства на шляху до відповідності вищим міжнародним стандартам сервісу. Персонал аеропорту справився із завданням на відмінно. Більш того, представники авіакомпанії Lufthansa також високо оцінили роботу наших співробітників».

Довідка УНІАН. Міжнародний аеропорт «Донецьк» ім. С.Прокоф‘єва є одним із найбільших авіатранспортних підприємств України. Аеропорт обслуговує регулярні та чартерні рейси, які з’єднують Донецький регіон із транспортними вузлами України, Росії, Західної та Східної Європи.