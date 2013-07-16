ЄБРР нарощуватиме портфель кредитів у гривні

Про це в ексклюзивному інтерв'ю УНІАН повідомив глава представництва ЄБРР в Україні Шевкі Аджунер.

«Є сектори, які за своєю природою зацікавлені в гривневому кредитуванні. Йдеться про цілий пласт підприємств, що одержують виручку в національній валюті. Муніципальні компанії, середній бізнес і малий бізнес, які орієнтовані на внутрішній ринок і не мають можливості хеджувати валютні ризики, - наша цільова аудиторія. Поки що ми не говоримо про конкретні компанії, лише про тенденцію. Це новий аспект роботи. Ми потихеньку будемо нарощувати портфель гривневих проектів», - сказав Аджунер.

При цьому він звернув увагу, що можливість кредитувати в гривні і випускати цінні папери, деноміновані в гривні, - це позитивний крок.

«Це дуже здорово для розвитку ринку капіталу в Україні. Нам таке рішення дасть змогу працювати відразу в двох напрямах – надавати гривневий ресурс безпосередньо через банк, зокрема середньому і малому бізнесу, який не працює на зовнішніх ринках, а також фінансувати інфраструктурні проекти муніципалітетів, які за визначенням працюють лише з гривнею», - підкреслив глава представництва ЄБРР.

При цьому він не назвав можливих обсягів фінансування і потенційних параметрів випуску облігацій. «Ніде в світі немає такого, щоб якийсь держорган примусово визначав доходність тих чи інших ринкових інструментів. Доходність наших облігацій не може визначатися будь-ким, лише ринком. Глобальний ринок говорить, якою буде доходність. Якщо говорити про можливі обсяги випуску гривнєвих паперів, то поки що це невеликі обсяги. Ми придивляємося до ринку» - сказав Аджунер.

При цьому він не виключив, що Нацбанк і Мінфін можуть стати покупцями гривневих паперів ЄБРР.

«Не виключено, що наші папери опиняться в портфелі Мінфіну, тим більше, що ми зацікавлені в розширенні поля інвестування – чим воно більше, тим краще. Але це навряд чи означає, що Мінфін або Нацбанк стануть покупцями».

Як повідомляв УНІАН, наприкінці червня Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) заявив про намір надати Україні 25-30% від загального обсягу фінансування в гривні вже в поточному році.

4 липня Верховна Рада України прийняла Закон України «Про внесення змін до Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" про емісію облігацій міжнародних фінансових організацій».