Завтра в Україні - до 30°
14:48, 16 липня 2013Суспільство
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Завтра вдень на півночі Лівобережжя та у Криму очікуються короткочасні дощі, грози.
В Криму прогнозують дощі і грози
Вітер північно-західний, 5-10 м/с, повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі.
Температура завтра вночі в Україні 12-17°, на узбережжі морів місцями 18-22°; вдень 22-27°, у південній та східній частинах - до 30°.
У Києві та області у середу - без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с.
Температура по області вночі 12-17°, вдень 22-27°, у Києві вночі 14-16°, вдень 24-26°.
Сьогодні температура води у Чорному морі 20-25°, в Азовському морі 25-28°, у Дніпрі біля Києва 23°.
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