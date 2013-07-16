Завтра в Україні - до 30°

Вітер північно-західний, 5-10 м/с, повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі.

Температура завтра вночі в Україні 12-17°, на узбережжі морів місцями 18-22°; вдень 22-27°, у південній та східній частинах - до 30°.

У Києві та області у середу - без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с.

Температура по області вночі 12-17°, вдень 22-27°, у Києві вночі 14-16°, вдень 24-26°.

Сьогодні температура води у Чорному морі 20-25°, в Азовському морі 25-28°, у Дніпрі біля Києва 23°.