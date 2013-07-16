Кожен 15-й українець - бізнесмен

Про це агентству УНІАН повідомили у прес-службі Державної реєстраційної служби України (Укрдержреєстр) з посиланням на голову відомства Дмитра Ворону.

«Сьогодні у нашій державі нараховується понад 3 млн фізичних осіб-підприємців. За останні півроку ми спостерігаємо збільшення кількості бажаючих розпочати власний бізнес - на кожні 10 тис. населення зареєстровано 663 фізособи-підприємця. Тобто ми можемо говорити, що кожний 15-й українець сьогодні підприємець», - сказав Ворона.

Глава Укрдержреєстру також додав, що найбільше фізичних осіб-підприємців зареєстровано в Донецькій області - понад 252 тис., а найменше - в Севастополі і Кіровоградській області – 26 тис. і 45 тис. відповідно.

Як повідомляв УНІАН, у червні 2013 року в Україні було зареєстровано понад 11 тис. фізичних осіб-підприємців, майже 1 тис. з яких у Києві.

Довідка УНІАН. Згідно з Указом Президента України «Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади» (№ 1085/2010 від 9 грудня 2010 року), в Україні створена Державна реєстраційна служба, на яку покладено повноваження з реєстрації юридичних і фізичних осіб-підприємців, з реєстрації релігійних організацій, а також функції у сфері реалізації державної політики з питань реєстрації. Органи Державної реєстраційної служби щотижня реєструють близько 4 тис. суб'єктів підприємництва.