Оператор АЗС прищемив грабіжникові руку з пістолетом

Як повідомили УНІАН у групі зв'язків з громадськістю ГУ УМВС України у Миколаївській області, сьогодні рано вранці до чергової частини Миколаївського міського управління міліції на телефонну спецлінію «102» надійшло повідомлення від оператора автозаправної станції в Ленінському районі м. Миколаїв про те, що на нього скоїв напад невідомий з пістолетом.

Потерпілий повідомив міліції, що вранці до вікна оператора АЗС підійшов чоловік і, просунувши руку в отвір, направив в його бік предмет, схожий на пістолет. Побачивши це, працівник негайно відреагував і закрив віконну стулку, яка ударила незнайомця по руці, внаслідок чого пролунав постріл. Після чого оператор сховався під стіл, а зловмисник утік.

Даний факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань, особа чоловіка, який скоїв розбійний напад, встановлюється.

Слідчим відділенням Ленінського райвідділу УМВС України у Миколаївській області розпочато кримінальне провадження за ст. 187 ККУ (розбій»).