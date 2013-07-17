У СІЗО кажуть, що адвоката не роздягали і не били

Про це йдеться у переданому УНІАН повідомленні прес-служби Управління ДПтС України.

Як стверджують в пенітенціарній службі, інформація про нібито перевищення працівниками СІЗО своїх повноважень під час перебування адвоката Мельника в Івано-Франківському слідчому ізоляторі є недостовірною.

У повідомленні з приводу цієї ситуації зазначається, що 2 липня адвокат Мельник й справді перебував в Івано-Фраківському СІЗО. По обіді адвокат мав зустріч зі своїм підзахисним, якого підозрюють у виготовленні та реалізації наркотичних засобів, що тривала приблизно одну годину.

Після закінчення зустрічі був проведений обшук ув’язненого, як це передбачено відомчими наказами, під час якого у затриманого працівники пенітенціарної служби виявили речовину невідомого походження, яку засуджений заховав у підкладці спортивних штанів, йдеться в повідомленні.

За даними ДПтС, у зв’язку із цим адвоката Мельника було запрошено у службовий кабінет слідчого ізолятора для надання пояснень та з’ясування обставин, яким чином у його клієнта саме після зустрічі з ним опинилась ця речовина, оскільки перед доставкою ув’язненого в кімнату для роботи слідчих та адвокатів працівники СІЗО також проводили обшук затриманого та встановили, що у нього заборонених предметів та речовин не було.

У прес-службі зазначили, що за цим фактом черговою частиною Івано-Франківського СІЗО була викликана слідчо-оперативна група УМВС України в області, оскільки ці правопорушення віднесені до компетенції міліції.

«При цьому ніхто з працівників пенітенціарної служби та міліції не чинив тиск на Сергія Мельника, не погрожував йому та не порушував його права як громадянина України, так і адвоката. Всі дії правоохоронців були направлені на встановлення походження цієї речовини», - заявили в ДПтС. Наразі за цим фактом правоохоронці проводять перевірку для з’ясування усіх обставин цієї події.

При цьому Управлінні ДПтС Івано-Франківської області також зазначають, що "в Долинському виправному центрі засуджений з метою змінити обстановку та потрапити за межі виправного закладу двічі ковтав голки. Вперше це сталося наприкінці червня 2013 року, другий випадок мав місце 14 липня поточного року».

«При цьому засуджений робив усе можливе, щоб не зашкодити власному здоров’ю. Для цього голки він помістив у пластиковий контейнер, яку зробив із ампули кулькової ручки. Тому лікарі не вбачали підстав для хірургічного втручання та після огляду відправили його до Долинського виправного центру. Сторонні предмети вийшли з організму природнім шляхом. При цьому засуджений ніяких претензій до працівників виправного центру не мав/ Також наголошуємо на тому, що під час перебування у виправному центрі ніякого тиску на нього не чинили та не застосовували до нього фізичної сили», - підкреслюється в повідомленні.

Як повідомлялося в деяких ЗМІ, адвокат Мельник заявив, що працівники Івано-Франківського СІЗО без пояснення причин, без засобів зв’язку, без води та права виходу в туалетну кімнату 2 липня незаконно утримували його у закритому слідчому кабінеті СІЗО. Після цього адвоката примусово доставили та незаконно утримували у приміщенні МВ УМВС Івано-Франківська. Там, за словами Мельника, зловживаючи та перевищуючи свої службові повноваження відносно нього, працівники УМВС змусили роздягнутись догола, погрожували обшуком в квартирі та робочому кабінеті.