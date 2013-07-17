Мешканець Тернополя "кинув" покупця цезію на 5 тисяч доларів

Як повідомили кореспонденту УНІАН в прес-службі обласної прокуратури, місцевий житель, маючи копії специфікацій на радіоактивні матеріали цезій-137 та стронцій-90, вирішив виготовити металеві контейнери та збути їх як контейнери з радіоактивними матеріалами, оскільки знав, що наявність радіоактивних речовин неможливо перевірити без спеціального обладнання. Надалі шахрай підшукував покупця радіоактивного матеріалу через мережу Інтернет.

У квітні 2013 року правоохоронні органи затримали зловмисника неподалік аеропорту міста Тернополя під час збуту покупцеві металевого циліндричного контейнера під видом ємкості з 200 г радіоактивного матеріалу цезію-137 за 5 тис. доларів США.

Щодо нього було порушено кримінальне провадження за ч.2 ст.190 Кримінального кодексу України (шахрайство).

Обвинуваченому загрожує до 3 років позбавлення волі.