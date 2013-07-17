Українцям пропонують працювати спільно з Радою задля євроінтеграції

«Те, що влада забула про громадян, відсторонилася і намагається кулуарно у закритих кабінетах та за муром своїх резиденцій «вирішити питання» з Європейським Союзом – величезна помилка. Громадяни, громадські організації, українські журналісти мають право вирішувати питання власного майбутнього в Європейському Союзі», - заявив народний депутат від «УДАРу Віталія Кличка», перший заступник голови комітету ВР у закордонних справах Валентин Наливайченко.

Саме тому за його словами, сьогодні у парламенті було створено спільний відкритий майданчик для друзів Європи в Україні.

Він запропонував громадянському суспільству парламентську підтримку та взаємодію. Як уточнюється в повідомленні, свої пропозиції та думки громадяни та представники ГО можуть надсилати на адресу: EUinUKRAINE@gmail.com.

Спеціально створена група зовнішньополітичних експертів за участі представників парламенту та ГО вивчить усі пропозиції та підготує на їх основі стратегічні рекомендації і законопроекти для успішної євроінтеграції України.