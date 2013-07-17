Завтра в Україні буде сухо і тепло

Завтра, 18 липня, в Україні утримається мінлива хмарність, без опадів.

Як повідомили УНІАН в Українському гідрометцентрі, вітер північно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі 12-17°, на узбережжі морів місцями 18-23°; вдень 23-28°, на півдні та сході країни до 30°.

У Києві та Київській області без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі по області 12-17°, вдень 23-28°; у Києві вночі 15-17°, вдень 25-27°.

Сьогодні, 17 липня, температура води в Чорному морі 22-25°, в районі Одеси 18°, в Азовському морі 25-27°, в Дніпрі біля Києва - 23°.