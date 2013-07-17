Візит Олександра Клименка до Харкова

18 липня 2013 року Міністр доходів і зборів України Олександр Клименко перебуватиме у Харкові.

Під час візиту Олександр Клименко зустрінеться з керівниками підприємств з іноземними інвестиціями.

Після проведення зустрічі заплановано вихід до преси Міністра доходів і зборів України Олександра Клименка.

Початок заходу о 13.00 за адресою: м. Харків, пр.Правди,2, готель «Харків Палац».

Крім того, Міністр візьме участь у відкритті монументу Св. Андрію Первозванному (м. Харків, Червоношкільна набережна).

З приводу акредитації журналістів звертатися за тел.(057) 702-86-57 (59) до 16.00 17 липня 2013 року.