Візит Олександра Клименка до Харкова
14:47, 17 липня 2013Суспільство
319 0
18 липня 2013 року Міністр доходів і зборів України Олександр Клименко перебуватиме у Харкові.
Під час візиту Олександр Клименко зустрінеться з керівниками підприємств з іноземними інвестиціями.
Після проведення зустрічі заплановано вихід до преси Міністра доходів і зборів України Олександра Клименка.
Початок заходу о 13.00 за адресою: м. Харків, пр.Правди,2, готель «Харків Палац».
Крім того, Міністр візьме участь у відкритті монументу Св. Андрію Первозванному (м. Харків, Червоношкільна набережна).
З приводу акредитації журналістів звертатися за тел.(057) 702-86-57 (59) до 16.00 17 липня 2013 року.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter