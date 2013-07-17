Промвиробництво в Україні в червні скоротилося на 5,3%

Промислове виробництво в Україні в червні 2013 року, порівняно з червнем 2012 року, скоротилося на 5,3%, повідомляє Державна служба статистики України.

За інформацією Держстату, щодо травня 2013 року зафіксовано зростання промвиробництва на 1,6%.

У першому півріччі 2013 року, порівняно з першим півріччям минулого року, падіння промвиробництва становило 5,3%.

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Як повідомляв УНІАН, промвиробництво в Україні в травні скоротилося щодо квітня 2013 року на 5,6%, а щодо травня 2012 року - на 9,3%.

В Україні спад промвиробництва в грудні 2012 року порівняно з листопадом 2012 року становив 3,9%, із груднем 2011 року - 7,6%, а за підсумками січня-грудня 2012 року (проти аналогічного періоду 2011 року) - 1,8%.

В 2011 році (січень-грудень 2011 року проти січня-грудня 2010 року) промвиробництво в Україні зросло на 7,6%.