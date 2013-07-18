Україна скоротила первинну переробку нафти на 40%

Згідно з повідомленням Державної служби статистики, первинна переробка нафти на вітчизняних НПЗ у червні 2013 року скоротилася до 0,2 млн. тонн, що на 4,1% менше порівняно з попереднім місяцем, і на 17,3% - порівняно з травнем 2012 року.

Як повідомляв раніше УНІАН, нафтопереробні заводи України (НПЗ) у січні-травні 2013 року скоротили обсяг первинної переробки нафти до 1,3 млн. тонн, що на 43,1% менше за показник аналогічного періоду 2012 року.

Нафтопереробні заводи України (НПЗ) у 2012 році скоротили обсяг первинної переробки нафти до 4,3 млн. тонн, що на 50,8% менше за показник 2011 року.

Україна планує до кінця поточного року вийти на обсяг нафтопереробки до 1 млн. тонн на місяць.

В Україні розташовано шість нафтопереробних заводів загальною потужністю переробки 51 млн. тонн нафти на рік.