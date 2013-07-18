У Херсоні міліціонери з дітьми вийшли мітингувати на свою підтримку

У Херсоні на мітинг на підтримку міліції зібралася майже тисяча колишніх і нинішніх співробітників міліції.

Як повідомляє кореспондент УНІАН, ініціаторами мітингу виступили ветерани міліції разом з профспілкою облуправління МВС.

Учасники акції прийшли з плакатами «Міліція і народ – єдині!», «Міліція – дзеркало народу України!», «Ветерани і профспілка Херсона підтримують Міністра МВС!» та інші. Разом з працівниками міліції в акції брали участь і їхні діти. Малюки тримали плакат «Я пишаюся татом - міліціонером!».

Мітинг проходив у центрі Херсона біля меморіалу Загиблим міліціонерам (у парку ім. Леніна навпроти будівлі облуправління МВС).

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Головною вимогою присутніх було втручання Президента і конкретна його допомога в проблемі, що виникла після подій у Врадіївці.

«Ми звертатимемося до Президента України Віктора Януковича, щоб він всіма своїми силами, всіма доступними засобами і методами виступив за дотримання Конституції і законів. Нічого нового не треба вигадувати, потрібно просто дотримуватися діючих законів. Є конкретні Правила застосування спецзасобів і зброї, потрібно їх виконувати. Вони визначають застосування винятково у разі нападу на об'єкти, що охороняються, і будівлі", - зазначив екс-заступник начальника облУМВС області, член Почесної колегії при УМВС, полковник у відставці Сергій Глигач.

І, за його словами, якщо міліціонера, який, виконуючи Правила, пострілом убив людину, садять, то "це анахронізм, маразм". "Щоб такого не було, потрібно, щоб закони виконували всі, без винятку», - переконаний Глигач.

Ветерани вважають, що, теоретично, злочин може зробити будь-який правоохоронник. Такі випадки були завжди: і в СРСР, і в незалежній Україні. Проблема в тому, що цього разу злочин став причиною своєрідної «снігової кулі». На думку присутніх, у країні створено небезпечний прецедент, що можна безкарно громити райвідділи міліції. За словами Глигача, таким чином, до бандитів може потрапити зброя "і що в цьому випадку говоритиме народ?".

На мітингу присутні одноголосно вирішили, що потрібно негайно звертатися по допомогу до керівництва країни, щоб зробити все, щоб прізвища працівників міліції не з'явилися на меморіалі Загиблим міліціонерам.

«Зараз завдання правоохоронців – захистити самих себе, хоч як абсурдно це звучало, тому що картами політиканів розігруються життя і долі міліціонерів», - переконаний голова Херсонської обласної організації профспілки працівників міліції Олександр Кузнєцов.

Мітинг тривав близько 40 хвилин.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 18 липня, в Києві почали безстроковий мітинг жителі Врадіївки Миколаївської області, які прийшли пішки в столицю після подій у їхньому селищі, коли міліціонери побили і зґвалтували місцеву мешканку. Вони вимагають звільнити Віталія Захарченка з посади міністра внутрішніх справ України і переатестації громадськими комісіями всіх працівників міліції.

У ряді інших міст України пройшли мітинги солідарності з врадіївцями.

Також сьогодні в різних містах України проходять акції на підтримку правоохоронців. У Донецьку на такий мітинг зібралися близько 300 працівників і ветеранів правоохоронних органів.